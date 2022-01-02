وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ، واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد شعراوي، في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

وأوضح أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى تعطيل الدراسة اليوم الأحد، فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط، وتوقف الدراسة اليوم بمحافظة مطروح ماعدا مدارس سيوة لعدم سقوط أمطار بها.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على طريق غارب/ الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، مع وجود رياح شديدة وطقس شديد البرودة، وغلق طريق غارب/ الغردقة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأشار التقرير إلى توقف الأمطار على مدن شرم الشيخ وطور سيناء ونوبيع ورأس سدر ودهب وسانت كاترين وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مع طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة، ونتج عن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة انقطاع الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، وإصلاح عطل الكهرباء على مدينة طور سيناء بعد انقطاع الكهرباء لمدة ٤ ساعات.

وأشار إلى إغلاق طرق شرم الشيخ/ الطور، ومدينة رأس سدر حتى كمين عيون موسى، والطريق الساحلي من مدينة أبو رديس اتجاه مفارق كاترين مروريا لتجنب وقوع الحوادث، وتعمل كل مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية والمطار يعمل بكفاءة، والسلع الغذائية متوفرة.

وأضاف أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وجارى رفع التراكمات، وتوقفت الأمطار فى محافظة أسيوط والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح.