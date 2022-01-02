خلافات على تعريف السخرة في مناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ

مصطفى يستشهد بانتحار موظف "التجمع" ويطالب بإضافة نص يحمي العمال من الضغط النفسي

عصر: السخرة تتحقق عندما نعطي العامل أجر أقل من المستحق.. ورئيس المجلس يخشى "الألفاظ العمومية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافات بشأن تعريف السخرة، وأثار بعض الأعضاء، واقعة انتحار أحد الموظفين بإحدى الشركات في التجمع الخامس، خلال مناقشات مفهوم السخرة الوراد في قانون العمل، المقدم من الحكومة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى، تعديل مصطلح السخرة الوارد في المادة الأولى من مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى حادثة التجمع الخامس، التي انتحر فيها أحد العاملين بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بالشركة.

وقال مصطفى: "حادث شركة التجمع الخامس، يدفعنا لإعادة تعريف السخرة، وضع العمال في الشركات يفرض علينا وضع عبارات لحماية العمال من أي ضغوط"، مقترحا أن ينص تعريف السخرة على أنه "كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص دون أجر أو مقابل أو تحت الضغط أو التهديد المعنوي أو النفسي".

وأكد أهمية تأمين بيئة العمل خاصة في المؤسسات الخاصة، موضحًا فرض بيئة وظروف قاسية على العمال في العديد من الشركات.

ورفض زعيم الأغلبية البرلمانية (مستقبل وطن)، حسام الخولي التعديل المقترح، قائلا إن السخرة هي كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، واللفظ موجود ومعرف في اتفاقيات دولية.

من جهته، أوضح وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة أن اللفظ مستخدم في قانون العقوبات وترتب عليه عقوبة جنائية، قائلا إن التعريف يتضمن الاستخدام شخص جبرًا تحت تأثير أي تهديد أو استغلال نفوذ.

وتابع: "التعريف أنها كل عمل أو خدمها يؤديها العامل جبرًا تحت التهديد أو التلويح بالتهديد مما يحدث تأثير على الإرادة أو نتيجة استخدام النفوذ أو لم يؤد العمل بمحض إرادته وأداه جبرًا أو تحت تأثير التهديد".

وتسائل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:"هل مفهوم عبارة السخرة ينصرف في قانون العمل لذات المفهوم الذي ينصرف إليه في قانون العقوبات؟"

فيما أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان: "قد تختلف في بعض الصياغات لكن لا تختلف في المفهوم".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ: "التعريفات لن ننفرد بها، ووردت في بعض الاتفافيات، نتعامل معها من داخل النصوص وهذا نوع من الانفتاح على التعبير دوليًا، إلى جانب لو له صياغات خاصة عندنا لا تتنافى مع ما انضمينا إليه".

فيما عقب عضو المجلس، علاء مصطفى، صاحب الاقتراح، موضحًا أن مقترحه لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية، قائلا "لكن من حق المشرع النص على ما يتعلق بالبيئة المصرية، نبني على الاتفافيات الدولية بما يتفق مع البيئة المصرية، لحمايًة العمال من الضغوط التي تمارس عليهم وليس مجرد التهديد الواضح. هل النص متسق مع قانون العقوبات نعم متسق وفيه تغطية وإضافة".

فيما قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عبد الله عصر إن "السخرة بمعناها تتحقق عندما نعطي العامل أجر أقل من المستحق ،وهذا المفهوم متسق مع البيئة وعلاقات العمل في مصر، مجرد إعطاء أجر أقل من حقه تتوافر السخرة وتتحقق السخرة".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ "الاقتراح عظيم وربما بعض ما ورد به فيه نوع من العمومية أكثر وقد يؤدي الانفتاح اللفظي الوارد في هذه العبارات لمدلول غير محدد، لكن النص الآخر المعروض وصلنا إلى أن تضبطه مسائل كثيرة وأخصها ما تم التوقيع عليه في المجال الدولي باتفاقيات حددت المفوم تمامًا لأن عبارة السخرة لو أطلقت على عواهنها قد تؤدي إلى مفاهيم كثيرة"، مضيفًا "الصياغة التي انتهت لها اللجنة رؤي أنها تستند لاتفاقيات تم إبرامها والتوقيع عليها".

ووافق المجلس في النهاية على تعريف السخرة، كما ورد في مشروع القانون بأنه "كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره".