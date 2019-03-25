إسرائيل تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة موقعا عسكريا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبحسب المصادر سبق الغارات دوي انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من القطاع الساحلي الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن القصف جاء ردا على سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة في البحر قبالة تل أبيب صباح السبت، فيما صرح مصدر أمني إسرائيلي أن "ما حدث خطير وغير مقبول".

وأشار المصدر إلى أنه "رغم التقديرات بأن من يقف وراء إطلاق النار هو حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن إسرائيل تحمل حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مصر بدأت اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل منع التصعيد بين الجانبين.

وكانت أخر مرة هاجمت طائرات إسرائيلية مواقعا في قطاع غزة في 7 أيلول/سبتمبر الماضي ردا على إطلاق شبان من غزة في حينه عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 أيار/مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع الإبقاء على قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بحسب مصادر فلسطينية.