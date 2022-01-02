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كيروش يفتح الباب أمام إمكانية عودة أفشة للمنتخب

الشروق
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 11:17 ص

فتح كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الباب أمام إمكانية ضم محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال كيروش في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي صباح اليوم الأحد: "قواعد كأس الأمم فاجئتنا، وسمحوا للفرق بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين وأنا لا أعرف لماذا حدث ذلك ؟ ".

وأضاف: "منتخب مصر يسافر بـ 25 لاعبًا وسجلنا 3 لاعبين آخرين، وباقي 40 لاعبين في جاهزية تامة ومن الممكن أن نستدعيهم للمشاركة".

وتابع: "ضممنا 40 لاعبًا في القائمة المبدئية، ونحن على اتصال مع الأندية للحفاظ على لياقة هؤلاء اللاعبين، لأنه في أي لحظة من الممكن أن نستدعي أحدًا منهم".

وكان كيروش قد اكتفى بضم 28 لاعبًا من أصل 40 كان ضمهم في القائمة المبدئية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وكان أفشة أبرز المستبعدين منهم.


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