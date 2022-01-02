 الأطباء البيطريين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى - بوابة الشروق
الأحد 2 يناير 2022 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الأطباء البيطريين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى

محمد فتحي
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 11:21 م

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين الكشوف الأولية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك