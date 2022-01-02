التحالف العربي: القضاء على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا لمليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ (10) عمليات استهداف ضد مليشيا الحوثيين في مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار التحالف العربي إلى أن الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (70) عنصراً إرهابياً، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، قد أعلن عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون لاستهداف المنطقة الجنوبية من المملكة، أمس السبت.



وأكد التحالف، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء.