تعرضت محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس السيئ، الذي تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مدن خليج السويس لمدة تجاوزت الـ8 ساعات، إضافة إلى تعرض 3 أودية بمدينة دهب لسيول دون خسائر في الممتلكات العامة والأرواح.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن غلق طريق طور سيناء/ شرم الشيخ، بعد تعرض مدينة شرم الشيخ لتساقط أمطار غزيرة أعقبها تساقط الثلوج في ظاهرة فريدة من نوعها.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ"الشروق" أن قرار غلق الطريق جاء كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في ظل الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.

وأهاب المحافظ بأهالي جنوب سيناء، توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب كافة مدن المحافظة خاصة قائدي السيارات على الطرق الدولية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

على جانب أخر، تساقطت الثلوج على مدينة سانت كاترين، وقال رئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ.

وأوضح رئيس المدينة أنه السياح لم يصعدوا جبل موسى عقب ورود تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة من الطقس السيئ ، وجرى التنسيق مع شركة المياه، للدفع بسيارات الكسح لمنع وجود تجمعات المياه عقب ذوبان الثلوج، وكذلك التنسيق مع شركة الكهرباء، بعد تزويد المدينة بمحولات إضافية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنازل، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لنشر المعدات الثقيلة على الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة الأخرى لرفع الإطماءات في حالة حدوث سيول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتساقط الثلوج في المدينة، معبرين عن سعادتهم بالمنظر الرائع للمدينة مع استمرار الثلوج، معلقين المدينة "تتحول إلى مدينة بيضاء نظرًا لاستمرار تساقط كرات الثلج".