بريطانيا تطور خططا لمساعدة الشركات في مواجهة الغياب المرتبط بكورونا

تطور الحكومة البريطانية خطط طوارئ لمساعدة الشركات وسلاسل التوريد على تفادي الاضطرابات نتيجة تغيب الموظفين بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مكتب مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية حددت مجموعة من التدابير لدعم الموظفين، بما في ذلك الاستعانة بمدرسين سابقين في المدارس ومتطوعين في القطاع العام.

وطلبت الحكومة من الشركات الخاصة تجربة الخطط في مواجهة سيناريو أسوأ تصل فيه حالات غياب القوى العاملة إلى 25%، وفقا للتقرير.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ستيف باركلي، سوف يترأس اجتماعات منتظمة لرصد تأثير المتحور أوميكرون على القوى العاملة وعمليات الشركات.

كما نقلت الصحيفة عن باركلي قوله إنه مع عودة الناس إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد (كريسماس)، فإن المستويات العالية من العدوى بمتحور أوميكرون تعني أن الأعمال والخدمات العامة "سوف تواجه اضطرابات في الأسابيع المقبلة، لا سيما بسبب الغياب الأعلى من المعتاد للموظفين".