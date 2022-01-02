هاني رمزي عن كواليس«ألاباندا»: «المسرح ولع بينا أكتر من مرة»

كشف الفنان هاني رمزي، عن كواليس مسرحية «ألاباندا»، مضيفًا أن النيران اشتعلت في مكان العرض أكثر من مرة.

وأضاف خلال لقائه مع الفنان محمد هنيدي، في برنامج «هنيدي شو»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أنه تعرض لمواقف عديدة خلال المسرحية منها سقوط الجهاز المسؤول عن الإضاءة بالقرب منه، وأيضًا اشتعال النيران في ستائر المسرح وارتفاع النيران أثناء تواجد الفنانين داخله أكثر من مرة.

وعقب الفنان محمد هنيدي، قائلًا: «أنا سمعت صوت أنفجار جامد دخلت أوضتي جري وقفلت عليا ومليش دعوة باللي برة».

وتابع، أن بسبب مرض الفنان علاء ولي الدين وإجرائه عملية المرارة أضطر إلى الراحة في المنزل والابتعاد عن المسرح، لذلك تم الاستعانة بالعديد من الفنانين منهم أشرف عبدالباقي وأحمد السقا، والفنانة غادة عادل، والراقصة دينا.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي لعب عددا من الأدوار المميزة،في مسرحية "ألابندا" سنة 1998، وشارك معه في المسرحية علاء ولي الدين، شريف منير، أحمد السقا، هاني رمزي، دينا، ماجدة زكي ومنى عبد الغني وهي من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سمير العصفوري.

