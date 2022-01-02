وزير التموين: رفع أسعار بعض السلع لامتصاص الموجة التضخمية التي تضرب العالم

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مع كل ما واجهه العالم من تغيرات مناخية وكورونا ومشاكل في سلاسل التموين لكن السلع كانت متاحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم محاولة امتصاص الموجة التضخمية التي تضرب العالم.

وتابع «المصيلحي» أنه يتم السعي إلى تأمين السلع الاستراتيجية للمواطن، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح أكثر من 5 شهور والموسم المحلي يبدأ في 15 أبريل.

وكشف وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر أكثر من 3 شهور والموسم المحلي في 15 يناير لقصب السكر و15 فبراير موسم البنجر.

وأضاف أنه من المحتمل أن يقلل المواطن من استهلاكه ويحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، موضحا أن سعر الأرز يبلغ 8 جنيهات وهناك اكتفاء ذاتي منه وتم توقيع تعاقدات جديدة حتى شهر إبريل.

واستطرد أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت لأول مرة لأكثر من 6 شهور والسعر كما هو ثابت، كاشفا أن كل الإجراءات التي اتخذت من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وتوافر السلع وإنهاء الأزمات كما أن السياسات المتضاربة التي لا تأخذ الحقائق على الأرض تكون السبب في الأزمات.

وذكر وزير التموين أن عدم وجود الأزمة يساهم في إتاحه السلعة ووصولها للمواطنين، وحدوث الأزمات يتسبب في وقوع أضرار على المستهلك.