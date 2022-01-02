ختام دورة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم ختام الدورة التدريبية الخاصة بالمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء بمقر محطة البحوث الزراعية بالخارجة، بحضور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالتنسيق مع قطاع التربية والتعليم.



وقال إن الدورة شملت التعريف بأضرار سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية، وطرق علاج النخيل المصاب، وتم إجراء تدريب نظري وعملي بأحد الحقول.



من جانبه أكد الدكتور صلاح محمود جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، الأهمية الاقتصادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وطبيعة الإصابة بهذه الآفة ومدى انتشارها بالمحافظة، وكذلك مظاهر الإصابة بسوسة النخيل.



وأضاف أن الدورة شملت الأساليب البستانية الخاطئة التي يقوم بها المزارع وتزيد من عملية الإصابة بسوسة النخيل، وكذلك طرق المكافحة المتكاملة لها وذلك من خلال أساتذة متخصصين تابعين للبحوث الزراعية، والمهندسين المختصين بالمكافحة في القطاع الزراعي.



وقال جميل، إنه تم إجراء تدريب عملي تطبيقي للمتدربين في إحدى المزارع شمل عملية حقن وعلاج النخيل المصاب، وكيفية اكتشاف النخيل المصاب، والرد على جميع استفسارات الطلاب الخاصة بسوسة النخيل، مشيرا إلى توزيع شهادات حضور الدورة للمتدربين.



يذكر أن القطاع الزراعي والبحوث الزراعية تواصل أعمال التدريب والمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وذلك بهدف الحفاظ على نخيل البلح والاهمية الاقتصادية للمحصول.