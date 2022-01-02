وجه علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة للعاملين في منظومة السكر أن هناك وفرة في مخزون السكر.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، انه تم المحافظة على سعر السكر عن 8.5 جنيه للكيلوجرام.

وكشف علي المصيلحي أنه لأول مرة قامت الوزارة بالدخول في مصانع الحلويات وحصلوا على طن السكر بسعر 9500 جنيه.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 3 شهور، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار بنفس السعر للسكر ولا يجوز أن تكون هناك سلعة في السوق بسعرين.

وكشف على المصيلحي أنه كان يتم تقديم السكر للمواطنين بسعر 8.5 جنيه ولكن السوق يقدم بـ 13 جنيه، وظهرت السوق السوداء نتيجة الأسعار المتضاربة للسكر في السوق.

وذكر وزير التموين أنه تم رفع سعر الأسمدة من 3000 إلى 4500 جنيه في الوقت الذى يصل سعره في العالم إلى 14 ألف جنيه.

واستطرد على المصيلحي أنه لابد من الأخذ في الاعتبار الزيادات التي حدثت في الأسمدة والطاقة والأجور وإلا ستتعرض المنظومة للانهيار.

وقال وزير التموين، إننا نمتلك شركات عملاقة في إنتاج السكر، ولابد من المحافظة على الاستثمارات في مجال السكر.