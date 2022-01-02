قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد عمل ببدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين لحين ضبط القواعد وسيتم ذلك في مدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهر تقريبا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأمور العادية في التفاعل مع بطاقات التموين مستمرة بعد حين ضبط القواعد الخاصة بالتموين.

وتابع علي المصيلحي أن التوجه هو حماية الفئات الأكثر احتياجا ونساعد بقدراتنا أيضا قائلا : «من لا يستحق الدعم لا نخاف منه ونقول له لا تستحق».

وشدد وزير التموين أننا نريد حماية الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هناك مواطنين يحتاجون للدعم ويجب أن نقف بجانبهم، كما أن هناك مواطنين أكثر احتياجا ويستحقون الدعم.

وكشف الدكتور علي المصيلحي أنه يتم التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا عمل متميز يعبر عن احتياجات الجميع.