البنك الاهلي يعود للتدريبات استعداداً لكأس رابطة الأندية

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استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية عقب الراحة 48 ساعة التي منحها خالد جلال المدير الفني للاعبي الفريق .

وقبل انطلاق المران إجتمع خالد جلال والجهاز المعاون مع اللاعبين وطالبهم باستمرار الإنضباط التكتيكي داخل الملعب والذي ظهر بشكل مميز في معظم مباريات الفريق بالدوري الممتاز

وأكد علي أن بطولة كأس الرابطة هامة للغاية وجميع الفرق تسعي للفوز بها وتقديم عروض قوية خاصةً وإنها النسخة الأولي للبطولة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

ومن المقرر أن تجري قرعة البطولة غدا الإثنين علي أن تكون ضربة البداية في الثاني عشر من شهر يناير الجاري.