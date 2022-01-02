انتظام الدراسة غدا الأحد في مطروح بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم، انتظام الدراسة غدا الأحد بجميع مدارس المحافظة بعد تحسن الأحوال الجوية بالمحافظة.

وكانت محافظة مطروح شهدت طقسا مستقرا منذ صباح يوم الجمعة، مما شجع الأهالي على الخروج، والاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وشهد الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٢ إقبال المواطنين على كورنيش مدينة مرسى مطروح، كما شهدت عددًا من حدائق مطروح العامة كحديقة الغزالة أمام الديوان العام احتفالية ومهرجان فني مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، فيما نظم النادي الاجتماعي حفلا للأطفال.