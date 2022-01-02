وافق مجلس النواب الأردني، على المادة الأولى من التعديلات الدستورية والمتضمنة إضافة كلمة «الأردنيات» لعنوان الفصل الثاني من الدستور كما وردت من اللجنة القانونية.



ونقلًا عن موقع قناة «المملكة» الأردني، مساء الأحد، وافق 94 نائبا على إضافة كلمة «الأردنيات» لعنوان الفصل الثاني من الدستور مقابل معارضة 26 نائبا، ورفعت جلسة مناقشة التعديلات الدستورية حتى الساعة الثانية والنصف.



وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، إن خلاصة اللجنة القانونية بعد عشرات المداخلات من الخبراء الدستوريين أن إضافة كلمة الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور لا تشكل حكما يبنى عليه كل الحقوق والواجبات.



وكانت قاعة مجلس النواب الأردني، قد تحولت الأسبوع الماضي، إلى ساحة لتبادل اللكمات والضرب بعد خلاف بين عدد من النواب مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.



وتطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من التعديل، والتي تضيف كلمة الأردنيات في عبارة «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم»، وبدأ النقاش حول إضافة كلمة الأردنيات، وإذا كانت ضرورة أم زيادة لغوية.



وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة لِتتطور إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.