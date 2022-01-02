رحلت عن عالمنا في الساعات الأخيرة من عام 2021، يوم الجمعة الماضي، سارة النبالي، الشهيرة بـ"سنديانة الأقصى" عن عمر يناهز 91 عاما.

"انقلعوا"، هي الجملة التي رددها محبو "أم وليد" بعد فاجعتهم بخبر وفاتها، حيث كانت تقولها "النبالي" بشجاعة ليس لها نظير، وهي تصرخ في وجوه قوات الاحتلال دائما، خاصة عند اقتحامهم للمسجد الأقصى، حتى أصبحت كلمة "انقلعوا" على فم الصغير والكبير، ليس فقط في فلسطين، بل في فم كل عربي عاشق لصمود "سنديانة الأقصى".

وصف موقع "القسطل" الفلسطيني، "أم وليد"، موضحا أنها كانت تلبس في كل صباح ثوبها الفلسطيني المطرّز، لتذهب به إلى المسجد وتُصلي، وتقرأ القرآن، ثم تُرابط فيه لتتصدى للاقتحامات، يدا بيد بجانب حفيدها "حمزة النبالي"، أحد حراس المسجد الأقصى الذين تعرّضوا لاعتداءات شرطة الاحتلال.

بدأت حكاية "النبالي" مع المسجد الأقصى بعد زواجها في مقتبل عمرها، واستقرارها عند سفوح جبل الزيتون شرقيّ المسجد الأقصى قرب كنيسة الجثمانية، حيث أصبحت تذهب يوميا للصلاة بالأقصى.

كانت تمشي "أم وليد" مسافات تعتبر طويلة وشاقة لامرأة في عمرها، تدخل باب الأسباط وتجلس على مصطبة أو حجارة في طريقها لترتاح، وأينما جلست صلت ركعتين، حتى تصل إلى مصلى باب الرحمة أو قبة الصخرة أو المصلى القبلي، الأمر الذي أعطاها قوة في البدن وضياء في الوجه.

امتازت "سنديانة الأقصى"، كما لقبها المقدسيون، بارتدائها الأثواب التراثية والشالات القطنية صيفا، والصوفية شتاء، وملازمتها لمسبحة مئوية بُنية اللون من بذور الزيتون، التي تمررها بين أناملها ذاكرة الله، ساخطة على منتهكي بيته المُقدّس.

كان حضور "النبالي" ليس له مثيل، حيث كانت شخصية جذابة ومؤثرة في نفوس الآخرين، فداخل الأقصى كانت تتبادل أطراف الحديث مع رواده، فيما يجلس حولها حراس المسجد لتروي لهم حكايات الماضي وذكرياتها التي تحتفظ بها داخل ذاكرة قوية لم يؤثر فيها الزمن.

وفي آخر مقطع مرئي لها قبل وفاتها بأسابيع قليلة، تظهر المُسنة سارة وحولها بضعة حراس في عمر أحفادها، وهي تروي لهم كيف ردت على شرطي الاحتلال الذي أوقفها ذات يوم أثناء دخولها الأقصى، وتقول بلكنتها الفلاحيّة "بسألني قديش (كم) عمرك، بقله بحّر (انظر)، قبل ما تخلق أنت وعيلتك أنا كنت في الأقصى"، وخلال حديثها تردد جملة "في سبيل الله"، وتعد على أصابعها أسماء ولايات أمريكية زارتها لترى أحفادها، وتفخر بأنها أدت فريضة الحج مرتين، واعتمرت 5 مرات، هذا بحسب ما ذكر في وكالة أخبار "جي بي سي".

تمتعت "النبالي" بصحة جيدة، ولم تعان من أي مرض قبل وفاتها، الذي كان مفاجئة لعائلتها المكونة من 7 أبناء، وأكثر من 30 حفيدا في فلسطين وخارجها.

رحلت "أم وليد"، وتركت مكانها في المسجد الأقصى فارغا، فهي التي لم تبرحه إلا للضرورة القصوى، وقصدته يوميا من بيتها في حي رأس العامود جنوبي المسجد، لتصلي فيه من الصباح الباكر إلى العصر، حتى أمست معلما بارزا من معالمه يعرفها أهل المسجد ويأنسون لحضورها.

شاهد فيديو سارة النبالي وهي تروي لحراس المسجد الأقصى كيف ردت على شرطي الاحتلال الذي أوقفها خلال دخولها للمسجد.