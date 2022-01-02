ماليزيا تسجل 3386 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3386 حالة إصابة جديدة بكورونا حتى ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي).

وقال المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله إن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الحالات في البلاد إلى مليونين و 761 ألفا و 472 منذ بدء الجائحة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف نور هشام إنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 3040 تم انتقالها محليا (شملت 2895 ماليزي و145 أجنبيا)، بينما الباقي، 346 حالات، كانت قادمة من الخارج (330 ماليزيا و16 أجنبيا).

وحتى الآن، يتلقى 273 مريضا العلاج في وحدات العناية المركزة.

وأضاف في بيان اليوم أن إجمالي 3547 مريضا تعافوا، كما تم اكتشاف خمسة مجموعات جديدة من حالات الإصابة بكورونا.