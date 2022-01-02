 عدا سيوة.. استمرار تعطيل الدراسة غدا بمطروح لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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عدا سيوة.. استمرار تعطيل الدراسة غدا بمطروح لسوء الأحوال الجوية

أحمد سباق
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 9:35 م

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بجميع مدارس المحافظة عدا سيوة، وتأجيل امتحانات العملي ليوم آخر، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا.

وكان المحافظ قد قرر اليوم الأحد، تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها اليوم مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف عمليات إزالة وسحب مياه الأمطار، المتراكمة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مدن المحافظة مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

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