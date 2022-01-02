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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة تشيلسي وليفربول في اللقاء الذي سيقام على ملعب ستانفوردبيردج، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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- ق9 الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني الذي استغل خطأ من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة واستلم ماني الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.

- ق6 ماني أرسل تمريرة عرضية رائعة من جهة اليسار وصلت لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها ميندي ببراعة.

- ق1 بطاقة صفراء للاعب ساديو ماني بعد تدخل قوي على أزبيليكويتا.

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع أزبليكويتا - شالوباه - أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - ألونسو

خط الوسط كانتي - كوفاسيتش - ماونت

خط الهجوم: هافرتز - بوليسيتش

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - ساديو ماني