أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن تعيين الكندي روي رانا مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول رجال.

وتوصل مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة لاتفاق مع المدير الفني روي رانا لتولي تدريب الفراعنة بعقد حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في أغسطس 2022.

الكندي صاحب الـ 53 عامًا بدأ العمل في مجال التدريب عام 1994 في عدد من المدارس الكندية وقاد مدرسة CW Jeffery’s HS إلى بطولة نورث يورك وخوض نهائيات عدد كبير من البطولات ليعلن عن إسمه مبكرًا في مجال التدريب داخل كندا.

بعدها في عام 2000 تولى مهمة تدريب مدرسة التجارة الشرقية (مدرسة ثانوية في تورنتو) لمدة 9 سنوات كاملة تمكن خلالها من الفوز بالمركز الأول في 7 مواسم من أصل 9 مواسم خاضها وتمكن من الفوز بلقب مدرب العام في 2003، 2004، 2006.

كان رانا أيضا المدير الفني لفريق أونتاريو تحت ١٧ سنة حيث قاد الفريق للبطولات المحلية في عام 2004،2005 وحقق أول ميدالية دورة الألعاب الصيفية في كندا عام 2005.

وواصل المدرب الكندي مسيرته وتولى مهمة تدريب عدد من الفرق مثل رايرسون رامز في عام 2009 وفريق كانتربيري رامز في عام 2017 والذي نجح في قيادته للتتويج بأول ميدالية في تاريخ النادي بعد حصد المركز الثاني في البطولة المحلية.

وفي هذه المرحلة مع نادي رايرسون، حقق روي رانا أكبر مفاجأة في تاريخ مواجهات فريق رايرسون ضد البطل الأول للمسابقة فريق كارلتون رافينز والذي نجح في الفوز عليه في نصف النهائي سبع مرات متتالية.

وفي عام 2011 تم اختيار روي رانا مدربًا لفريق العالم في منافسات نايكي هووب وتمكن من قيادة الفريق للتتويج باللقب 4 مرات ليصبح المدرب صاحب المدة الأطول للتواجد على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتمكن روي رانا من اكتشاف أكثر من 25 لاعبًا من خريجي الجامعات التي قام بتدريبها خلال فترة وجوده مع فريق العالم مع نايكي انتقلوا إلى الدوري الأمريكي NBA، ويعد أحد أبرز اللاعبين هو الصربي نيكولا يوكيتش والذي تم اختياره أفضل لاعب في الـ NBA الموسم الماضي 2020/2021 بجانب انضمام أحد لاعبيه في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة إلى الـ NBA وهو آر جي باريت .

وفي عام 2019 تم تعيين روي رانا مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لفريق سكرامنتو كينغز الذي يلعب في دوري الـ NBA.

وعلى مستوى التدريب الدولي، فقد قاد روي رانا منتخب كندا للتتويج بأول بطولة ذهبية في تاريخ منافسات كأس العالم بعد ان قاد منتخب تحت 19 عامًا للتتويج ببطولة كأس العالم في عام 2017 بينما قاد منتخب تحت 17 عام للتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في هامبورج في ألمانيا بجانب التتويج بعدد من الميداليات على مستوى المنتخبات العمرية في كندا.

وخلال فترة تولي روي رانا مهمة تطوير المراحل العمرية في بلاده، أصبحت كندا في المركز الثاني في الترتيب العالمي على مستوى الرجال بعد أن كانت خارج الترتيب تمامًا، بجانب مساهمته في رفع مستوى اللاعبين الموهوبين والمتأهلين للعب في الـ NBA.

وفي عام عام 2017 تولى روي رانا مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لمنتخب كندا الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019.

وفي عام 2021 كان روي رانا المدرب المساعد للمنتخب الألماني الذي تأهل للربع نهائي من أولمبياد طوكيو 2020 وحقق أفضل نتيجة لألمانيا منذ 34 عامًا.