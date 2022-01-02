إزالة محاولات بناء عشوائية بدون ترخيص بالشرقية

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لصبة سقف بالدور السابع علوي بمنطقة الكونت شديد، التابعة لرئاسة المركز، فضلًا عن التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالشرقية من التصدي لحالة تعدٍ مخالف على مساحة 500 متر بناحيه عزبة الرخم التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، عبارة عن إقامة جمالون حديدي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من التصدي لحالة بناء مخالف بقرية العقدة التابعة للوحدة المحلية بالتلين، عبارة عن شدة خشبية لصبة لسقف دور أرضي على مساحة 100 متر، وتمت إزالة الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.