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سيطر محمد صلاح نجم ليفربول على عدة أرقام مميزة بعدما سجل هدفا رائعا في تعادل فريقه ضد تشيلسي باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا في تعادل الريدز، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

وبات صلاح مساهما في تسجيل 25 هدفا هذا الموسم بواقع تسجيله إلى 16 هدفا وصناعته 9 أهداف.

وأصبح صلاح للموسم الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل 25 هدفا لفريقه (16 هدفًا، 9 تمريرات حاسمة) - فقط تييري هنري من استطاع تحقيق هذا الرقم في الدوري الإنجليزي، حيث ظل 7 مواسم متتالية يحقق هذا الرقم.

كما بات صلاح مسجلا 4 أهداف في شباك فريقه السابق تشيلسي، معادلا نفس رقم دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي لعب لتشيلسي أيضا ثم غادر الفريق ولعب ضده وسجل 4 أهداف.

صلاح شارك حتى الآن في 200 هدفا مع ليفربول خلال 229 مباراة، حيث سجل 148 هدفا وصنع 52 هدفا.