وزير النقل يزور محطة قطارات رمسيس بعد قليل لبحث مشكلة التأخيرات

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن زيارة وزير النقل كامل الوزير، بعد قليل، لمحطة قطارات مصر برمسيس، لبحث مشكلة تأخيرات القطارات التي وصلت لـ24 ساعة جراء تعطل منظومة الإشارات الكهربائية الجديدة بسبب الأمطار.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أنه من المقرر أن يتابع الوزير تشغيل البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها بالمحطة و4 محطات أخرى هي: الجيزة والإسكندرية وسيدي جابر ودمنهور، ضمن المرحلة الأولى لمشروع حوكمة السكة الحديد وضبط عملية دخول وخروج الركاب وضمان حصول كل راكب على التذكرة والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمتها.

وانتهت الهيئة من تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات الخمسة ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي من المقرر أن يتم تعميمه بجميع محطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

والماكينات التي تم تركيبها مزودة بقارئ ذكى لقراءة البيانات المحفوظة على التذكرة أو البطاقات الائتمانية لخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون شراء تذاكر من شبابيك الحجز بالمحطات لتخفيف الزحام.