الرئيس الإيراني يوجه بسرعة تسديد مبلغ تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات إلى وزارتي الطرق والدفاع، وأيضا مؤسسة الشهيد ومعاونية الشؤون القانونية في دائرة الرئاسة الإيرانية، بتشكيل فريق عمل يقوم بحل مشاكل اسر ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة والإسراع من وتيرة الاجراءات المتعلقة بتسديد مبلغ التعويضات إليهم.



جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقيادة الرئيس الإيراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية لهجوم بصاروخين في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 بعد إقلاعها من طهران، ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم.



وقالت إيران إنها أطلقت الصاروخين بالخطأ وظنت الطائرة صاروخا أمريكيا.