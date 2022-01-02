 أخصائي علم الفيروسات: لا خطر في التقاء فيروسي «كورونا» و«الإنفلونزا» - بوابة الشروق
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أخصائي علم الفيروسات: لا خطر في التقاء فيروسي «كورونا» و«الإنفلونزا»


نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 3:49 ص

أكد الدكتور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، أن التقاء متحوري دلتا وأوميكرون خطر كبير، قائلا: "الشيء الذى لا نتمناه أن يلتقى فيروس دلتا وأوميكرون عند شخص واحد وذلك قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الشخص المصاب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تركيبة فيروس الإنفلونزا مختلفة تماما عن كورونا لذلك لا خطر من التقاء الفيروسين.

وأشار إلى أن مصر لها خبرة كبيرة فى علاج الإنفلونزا، مطالبا الجميع بضرورة الحصول على اللقاحين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا لمواجهة أي طارئ قد يحدث على الفيروس.

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