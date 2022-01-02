إغلاق طريق الشيخ فضل في الاتجاهين بالمنيا بسبب سقوط أمطار كثيفة

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا أنه تم مساء اليوم غلق طريق الشيخ فضل - رأس غارب فى الاتجاهين، وذلك لسقوط أمطار كثيفة بطريق الغردقة-رأس غارب، ووتهيب المحافظة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأمطار تساقطها بمحافظة المنيا، وغطت الشبورة الطرق، مما أجبر سيارات نقل البضائع علي التوقف حتي الصباح واتصاح الرؤية التي أصبحت منعدمة تماما.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والتعامل الفوري وكسح تراكمات المياه أول بأول لتيسير الحركة المرورية المواطنين.