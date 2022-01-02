 ماليزيا: جرعتان من لقاح سينوفاك وجرعة معززة من فايزر توفر فاعلية أفضل ضد كورونا - بوابة الشروق
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ماليزيا: جرعتان من لقاح سينوفاك وجرعة معززة من فايزر توفر فاعلية أفضل ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 10:45 م
أثبتت جرعتان من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا تعقبهما جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك أنها فعالة للغاية ضد الفيروس ومنع أعراض المرض والنقل للمستشفى وإلى وحدات الرعاية المركزة في ماليزيا.  

وقال المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله إن البيانات الحالية أظهرت أن مزيجا من لقاح سينوفاك (كورونا فاك) وفايزر (كوميرناتي) وفر حماية لفترة أطول ضد الإصابة بأعراض مرضية خطيرة من كوفيد-19.

ونصح المواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين تلقوا لقاح سينوفاك، كلقاح أولي، بتلقي جرعات معززة نظرا لأن فعالية اللقاح تتراجع بعد أشهر قليلة.      

وتابع "أظهرت البيانات أن مزيحا من سينوفاك وجرعة معززة من لقاح فايزر أفضل كثيرا في الفعالية".

وذكر عبد الله لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد "كانت هناك فوضى في الدخول إلى مستشفياتنا ووحدات الرعاية المركزة. الان المنشآت الصحية أفضل كثيرا".

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