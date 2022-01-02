ألمانيا: ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا وتسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن حدوث زيادة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع صباح اليوم على مستوى ألمانيا إلى 7ر222، فيما كان يبلغ أمس 3ر220، وكان يبلغ قبل أسبوع 7ر220.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 2ر439.

جدير بالذكر أنه نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة، يتوقع المعهد أن هناك حالات لم يتم تسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12 ألفا و515 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 46 حالة وفاة.

يشار إلى تسجيل 10 آلاف و100 حالة وفاة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 88 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي سبعة ملايين و189 ألفا و329 حالة إصابة.

ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و441 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 112 ألفا و155 شخصا.