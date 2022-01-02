بيراميدز يوافق على استضافة تدريبات منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

تلقى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، اتصالا هاتفيا من وائل حمعة، مدير منتخب مصر، من أجل معاينة ملعب الدفاع الجوي، لخوض التدريبات الختامية للمنتخب عليه في إطار الإعداد للسفر إلى الكاميرون لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز أن إدارة نادي بيراميدز وممدوح عيد الرئيس التنفيذي، رحبوا بطلب المنتخب الوطني بالتدريب على ملعب الفريق في إطار الحرص الدائم من جانب بيراميدز على دعم جميع المنتخبات الوطنية ومساعدتها في الإعداد بأفضل صورة ممكنة.

وشدد هاني سعيد على أن نادي بيراميدز يدعم منتخب مصر الأول للتحضير لبطولة الأمم الأفريقية بالشكل اللائق من أجل تحقيق حلم الشعب المصري وأداء بطولة تاريخية تعكس المستوى الرائع للكرة المصرية، وتكلل مجهودات الفراعنة فيها بحصد اللقب القاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض المعسكر المغلق قبل الاستعداد للسفر إلى الكاميرون من أجل مواجهة فرق المجموعة السادسة التي تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.