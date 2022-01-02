قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بـ 9200 جنيه للطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج.

وكشف وزير التموين، عن ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه، بداية من الأول من شهر يناير الجاري، قائلا : «لو محركتش سعر السكر.. الجميع سيحترق في المنظومة».

وذكر على المصيلحي أنه وجه المسئولين بأن تصل السلع للمواطن، موضحا أن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق.

