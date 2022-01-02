بوتين وأردوغان يناقشان قضايا التسوية السورية والليبية هاتفيا

ذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا، خلال محادثة هاتفية اليوم الأحد، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والوضع في منطقة القوقاز وسوريا وليبيا.



وأعلن الكرملين أن «بوتين» و«أردوغان» أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني بمناسبة العام الجديد، واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين التركي والروسي، وذلك حسبما نشره موقع «سبوتنيك» الروسي.



وجاء في البيان: «تم التطرق أيضا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك المقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والوضع في القوقاز، وقضايا التسوية السورية والليبية».