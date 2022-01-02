بوركينا فاسو: مقتل 29 مسلحا في مواجهات مع الجيش غربي البلاد

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الأحد، مقتل 29 مسلحًا بعد هجومهم على وحداته في غرب البلاد، مضيفًا أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 11 من جنوده.

وقال الجيش في بيان نُشر على موقع الحكومة، إنه تمكن من تحييد 29 مسلحًا شنوا هجومًا على وحدات الجيش في منطقة جومبورو التابعة لمحافظة موهون غربي البلاد، ما أدى لإصابة 11 من الجنود.

وأضاف أنه تمت مصادرة معدات عسكرية تعود للمسلحين.

وكان هجوم قد وقع الشهر الماضي على مقاطعة لوروم شمال بوركنيا فاسو، مخلفًا 41 قتيلًا بينهم ميلشيات موالية للحكومة ومدنيين.

يذكر أن بوركينا فاسو تعاني من العنف المسلح منذ عام 2015.