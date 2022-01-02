حبس متهم بحيازة 165 طربه لمخدر الحشيش في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 165 طربه لمخدر الحشيش، تزن 16.5 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، تاجر، "له معلومات جنائية مُسجلة"، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الحشيش" وترويجه على عملائه في نطاق واسع.



وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في محل سكنه بنطاق محافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسيارة ملاكي.



وبمواجهته اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت داخل مسكنه الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في الترويج.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.