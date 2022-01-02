محافظ الأقصر يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى إسنا

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بمدينة إسنا ذلك ضمن المشاريع التي تنفذ بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويقام مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب على مساحة 470 متر مربع، ويضم طابق أرضي و2 علوي ويحتوي على مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب بريد، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة محلية، مجلس شعبي، وقاعة اجتماعات حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.

كما تفقد ألهم موقع أعمال تنفيذ مبادرة "سكن كريم" بالقرية، وأعمال إنشاء وحدة إسعاف الهنادي على مساحة 230 متر مربع، وأعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع.