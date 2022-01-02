كشف طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن خطته مع الفريق لإنقاذه من الموقف الصعب في جدول ترتيب الدوري.

وقال العشري في تصريحات لقناة أون سبورت :" سعيد بالثقة من جانب إدارة الطلائع .. أعتبر نفسي من أبناء أندية القوات المسلحة ولا يمكن أن أتأخر عن طلبهم لقيادة الفريق".

وأضاف :" الموقف الحالي للفريق غير مناسب لأسم وتاريخ الطلائع وإمكانات اللاعبين الموجودين .. الفريق لا يحتاج سوى للتوفيق في الفترة المقبلة".

وشدد العشري على أن فترة التوقف الحالية مناسبة تمامًا لظروف الطلائع في ظل رغبته في تجربة الجميع وأختيار العناصر التي يأمل في التعاقد معها في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال العشري :" لدينا 40 يوم بسبب ارتباطات المنتخب الوطني .. نحن الأن في معسكر بالإسماعيلية من أجل زيادة التجانس بين اللاعبين ورؤية الجميع على الطبيعية من أجل تحديد احتياجاتنا في الانتقالات الشتوية".

وأضاف :" سأقدم تقرير للإدارة لتحديد خطتي في الفترة المقبلة وسنستغل كأس الرابطة بالشكل الأمثل وتجربة الجميع".

وأشاد العشري بالمدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش مؤكدًا أنه ينظر للاعب فقط دون الأهتمام بالنادي الذي ينتمي له اللاعب.

وأضاف :" أتمنى التوفيق للاعب الطلائع مهند لاشين مع المنتخب وأتمنى أن يكون له دور كبير مع الفراعنة".

وحول مميزات اللاعب قال العشري :" لاشين مميز ويجيد مركزي 6,8 ومن أفضل اللاعبين في وسط الملعب والأكثر دقة في التمرير".