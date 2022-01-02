السعودية: لا شبهة جنائية في حادث مركبة الفريق المساند لمشارك بـ«رالي داكار»

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نفت السلطات السعودية مساء السبت وجود أي شبهة جنائية في الحادث الذي وقع لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في "سباق رالي داكار 2022".

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس الماضي حادثًا عرضيًا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022".

وأضاف البيان -وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" مساء السبت المركبة كان يستقلها (5) أشخاص من الجنسية الفرنسية، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى".

وأوضح المصدر "اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث".

وتشهد مدينة حائل (شمال) المملكة اليوم الأحد انطلاق النسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار السعودية 2022.