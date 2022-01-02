توخيل يستبعد لوكاكو من مواجهة ليفربول

خرج روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، من حسابات توماس توخيل، المدير الفني للبلوز، في مواجهة ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريمييرليج.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» خروج البلجيكي روميلو لوكاكو من قائمة تشيلسي تمامًا لمواجهة ليفربول.

وجاء قرار توخيل باستبعاد لوكاكو بعد أن أجرى مقابلة صحفية منذ عدة أسابيع، والتي قال فيها اللاعب البلجيكي إنه غير راضٍ عن وضعه في «ستامفورد بريدج».

وتابع لوكاكو: "أقدم اعتذارًا كبيرًا لجماهير إنتر ميلان لأنني أعتقد أن الطريقة التي غادرت بها يجب أن تكون مختلفة. آمل حقًا من أعماق قلبي أن أعود إلى إنتر، ليس في نهاية مسيرتي، ولكن عندما أكون في مستوى جيد كي أفوز بالمزيد".

وكان لوكاكو قد انتقل من إنتر ميلان إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 115 مليون يورو.

ويحتل تشيلسي وصافة البريمييرليج برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الـ3 ولديه 41 نقطة، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي المتصدر للمسابقة برصيد 53 نقطة.