 وزير التموين: السكر يشهد ارتفاعات في الأسواق منذ مارس 2021 - بوابة الشروق
الأحد 2 يناير 2022 3:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

وزير التموين: السكر يشهد ارتفاعات في الأسواق منذ مارس 2021


نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 2:55 ص

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية أو في كافة السلع إتاحتها للمواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال جائحة كورونا كل السلع كانت متوفرة للمواطنين.

وكشف على المصيلحي أن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق.

وأشار وزير التموين أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، ويتم استيراد 12% فقط من السكر، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طن سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك