وزير التموين: السكر يشهد ارتفاعات في الأسواق منذ مارس 2021

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية أو في كافة السلع إتاحتها للمواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال جائحة كورونا كل السلع كانت متوفرة للمواطنين.

وكشف على المصيلحي أن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق.

وأشار وزير التموين أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، ويتم استيراد 12% فقط من السكر، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طن سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.