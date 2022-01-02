أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، عن غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تراوحت بين 30 إلى 35 عقدة، والضغط الجوي 1002، واضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج التي تراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

وأكد البيان، أنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة على مدار 24 ساعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.