مع بداية أي عام جديد، يبدأ كثيرون في وضع خطط لإحداث تغيير وتجنب العادات السلبية.

ومع انطلاق عام 2022، نستعرض مجموعة من العادات التي يمكن أن تساعد في الحصول على حياة أفضل، وفقا لما جاء في موقع "ميديام".

• الحد من وسائل التواصل الاجتماعي

كان الناس سعداء عندما لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، حيث يمكن أن تؤدي العزلة الذاتية الناتجة عن استخدامها إلى إصابة البعض بالاكتئاب.

• النظافة

لا تؤدي النظافة الشخصية إلى زيادة الإنتاجية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين جودة النوم والشعور بالإنجاز، وتوفير المزيد من الوقت عندما يأتي أي ضيوف بشكل مفاجئ.

• التأمل

لا يزال التأمل لا يؤخذ على محمل الجد من قبل الكثيرين، لكنه يساعد على الهدوء الذاتي والتفكير بوضوح، ويقلل أيضا من مستوى التوتر.

• تناول طعام صحي

في بداية العام الجديد، يجب الحرص على تناول طعام صحي، والتخلص من الوجبات السريعة، حيث يمكن أن يحدد الطعام، الحالة المزاجية، ويؤثر على الصحة العقلية كثيرا.