أهابت سفارة الكويتية في المملكة المتحدة، مواطنيها بأهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي؛ حفاظًا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة لجائحة كورونا في بريطانيا والعالم.



وحثت السفارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، المواطنين المتواجدين داخل بريطانيا بسرعة الخروج ومغادرة المملكة المتحدة والعودة لأرض الوطن، وذلك نظرًا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في إصابات «أوميكرون» في المملكة المتحدة.



ونوهت السفارة إلى أن الارتفاع الكبير في إصابات «أوميكرون» في المملكة المتحدة قد يقود إلى فرض إجراءات أشد صرامة مثل الاغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.



ودعت السفار المواطنين في مختلف المدن البريطانية، في حال طلب الاستفسار عدم التردد في الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة على رقم «02075903400» والذي يعمل على مدار الساعة.





