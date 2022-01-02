رئيس الوزراء البرتغالي يرفع الحد الأدنى للأجور مع اقتراب الانتخابات

قبل أربعة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية في البرتغال، أقر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور.



وكتب زعيم الحزب الاشتراكي على موقع تويتر اليوم الأحد "سوف يستفيد نحو 880 ألف عامل من زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 705 يورو (800 دولار) اعتبارا من اليوم.



وقال إنها "زيادة بمقدار 40 يورو، وهي الأعلى على الإطلاق" في البرتغال.



وبتحويل الزيادة إلى الأجر في الساعة، يقترب الحد الأدنى للأجور إلى نحو 40ر4 يورو.



وعند عقد مقارنة مع دول أخرى فإن الحد الأدنى للأجر في الساعة في ألمانيا ، على سبيل المثال ، يبلغ 82ر9 يورو.



وقال كوستا إن الحد الأدنى للأجور ارتفع خلال الأعوام الستة الماضية منذ تولى منصبه، بنسبة 40%، وأكد أنه يستهدف زيادة الأجور مجددا بحلول عام 2023 ليصبح الحد الأدنى القانوني للأجور 750 يورو في الشهر.