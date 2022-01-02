خبير تكنولوجيا: مصر من أوائل المهتمين ببنية الاتصالات

أكد المهندس حسين عادل فهمي، الخبير في مجالات التكنولوجيا البازغة والثورة الصناعية الرابعة، أن مصر من أوائل الدول التي تهتم بأي تكنولوجيا جديدة في المنطقة وتسير بصورة سريعة في البنية التحتية للتكنولوجيا، لافتا إلى أن مصر اهتمت بالبنية التحتية للاتصالات فى الفترة الاخيرة.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن منهجية عمل التحول الرقمي تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق ووضع الأولوية للمستفيد الاول، مفيدا بأن بعض الدول تستطلع رأي المستفيدين من الخدمة الالكترونية قبل إطلاقها.

وتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة قائلا: "الثورة الصناعية الرابعة ليس لها جغرافيا وهدفها الأساسي تحويل كل الخدمات إلى الكترونية ورقمية، والثورات الصناعية دائما ما تغير من ثقافة العمل وفتح أبوابا جديدة للعمال بالتطوير المستمر"، مؤكدا أن التحول الرقمي ما زال أمامه تحديات كبيرة منها تقبل المجتمع وتعامله معه.