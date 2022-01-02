الصحة السعودية: زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن «موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل»، منوهًا إلى أن «الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع».

ونقلًا عن وكالة الانباء السعودية «واس»، مساء الأحد، أضاف «العالي» خلال مؤتمر صحفي، أن المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، متوقعًا زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن «أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات»، معلنًا عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.