 المغرب: تلقي أكثر من 3 ملايين شخص الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا - بوابة الشروق
الأحد 2 يناير 2022 9:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

المغرب: تلقي أكثر من 3 ملايين شخص الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 9:22 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 3 ملايين و5 آلاف و363 شخصا، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 4395 شخصا تلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد الفيروس التاجي، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغوا 24 مليونا و560 ألفا و942 شخصا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونا و934 ألفا و272 شخصا حتى اليوم.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك