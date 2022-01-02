 السعودية: لا توجد نية لوقف تأشيرات العمرة بسبب متحور أوميكرون - بوابة الشروق
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السعودية: لا توجد نية لوقف تأشيرات العمرة بسبب متحور أوميكرون

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 3:40 ص

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إنه لا توجد نية حتى اللحظة بشأن وقف تأشيرات العمرة بسبب انتشار متحور أوميكرون حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم السبت، أن اللجنة تعمل على مراقبة وترقب أوضاع المعتمرين بحظر شديد، لافتًا إلى أنه تم وضع عدة شروط للمعتمرين أهمها وضعهم في حِجر مؤسسي داخل الفنادق بجانب شهادة أخذ اللقاح.

وتابع، أنه تمت عودة علامات التباعد الاجتماعي في الحرم المكي، وذلك تجنبًا لانشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المعتمرين القادمين من جميع البلاد، لافتًا إلى أنه انتشار المتحور الجديد ليس بشدة الموجة الأولى من فيروس كورونا.

يذكر أن، المملكة العربية السعودية كانت حددت ضوابط العمرة للمعتمرين القادمين من دولة مصر، في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية.

وكشفت في وقت سابق، عن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة وهم من بلغوا 12 عاما فما فوق.

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