الأهلي: التجديد لموسيماني بيد محمود الخطيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن دوره في تجديد تعاقد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني.

صرح توفيق عبر إذاعة ميجا إف إم اليوم الأحد "فكرة التجديد لمحمود تعود لرئيس النادي محمود الخطيب بعد التنسيق مع اللجنة الفنية".

أضاف "مقتنعون للغاية بقدرات موسيماني، لقد حقق نجاحات كبيرة منذ توليه المسؤولية، لذا هو مستمر معنا، ولا توجد أي نية للانفصال عنه".

وتولى المدرب الجنوب إفريقي قيادة الأهلي في الأول من أكتوبر 2020 بعد رحيل السويسري ريني فايلر.

وحقق موسيماني 4 ألقاب قارية مع الأهلي إضافة إلى كأس مصر وبرونزية مونديال الأندية والسوبر المصري.