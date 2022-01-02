دعوات لاحتجاجات جديدة في السودان اليوم

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دعت لجان عدد كبير من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم لاحتجاجات جديدة اليوم الأحد في محيط القصر الرئاسي، وفقا لموقع "سودان تريبيون".

ويأتي هذا بينما أعلنت "لجنة أطباء السودان" ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا في احتجاجات الخميس الماضي إلى ستة أشخاص.

وكانت تقارير قد أكدت أن العشرات أصيبوا أيضا عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف الذين تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

وعقد مجلس السيادة برئاسة البرهان أمس اجتماعا "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس".

وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".

وشدد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".

وأكد المجلس "المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة".