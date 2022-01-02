شهدت مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، تساقط الثلوج، وذلك للمرة الأولى في مدينة السلام، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



كما شهدت مدن رأس سدر وأبورديس وأبو زنيمة، وشرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع في جنوب سيناء تساقط غزيرة اليوم السبت وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، وجرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتشديد على جميع رؤساء المدن يتفقد مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، كما جرى إمداد كافة مدن المحافظة بخرائط موضح عليها تمركزات المعدات الثقيلة والأهداف الحيوية، والدفع بـ15 طلمبة (ثابتة و طافية) لكسح تجميع المياه التي خلفتها الأمطار بالطرق، وتمركز المعدات الثقيلة حول المناطق الأكثر عرضة للسيول، إضافة إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود وسرعة التحرك في حالة حدوث سيول.